O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata Tovar da Silva Nunes para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil em Genebra. A indicação consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU). Para assumir o posto, Tovar Nunes precisa passar por sabatina no Senado e ter seu nome aprovado na Casa.