Pavimentação da MS-320 e do acesso do HR estão no pacote de revitalização para Três Lagoas

Programa Governo Presente ainda vai pavimentar vias dos bairros Jardim Alvorada e Vila Nova II - (Fotos: Edemir Rodrigues)

O planejamento de obras do Governo do Estado para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul segue em andamento em 2020 mesmo na pandemia de coronavírus. Dentro do programa Governo Presente , lançado em março deste ano, estão confirmadas três obras de infraestrutura para Três Lagoas.

A primeira delas é a implantação da MS-320, no trecho de 95 quilômetros entre Três Lagoas e Paraíso das Águas. A segunda é de asfalto na via de acesso do Hospital Regional, paralela a BR-158, e a terceira é de pavimentação em diversas ruas e avenidas dos bairros Jardim Alvorada e Vila Nova II.

Segundo relatório de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), as três obras estão em fase de elaboração de projeto executivo, que antecede a execução do serviço. Considerado fundamental pelos engenheiros, o projeto define procedimentos técnicos da obra de acordo com normas da ABNT, que minimizam riscos.

Juntas, as três obras do Governo Presente para Três Lagoas representam investimentos de cerca de R$ 10 milhões. O montante considera investimentos nos projetos executivos e na execução das obras. Só a pavimentação da via de acesso ao Hospital Regional tem previsão de R$ 7 milhões. A rua terá asfalto, drenagem e iluminação pública.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares.

“Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Meio bilhão em investimentos

Entre janeiro de 2015 e setembro de 2020, o Governo do Estado investiu mais de meio bilhão de reais em Três Lagoas. Os recursos estão aplicados em infraestrutura, saneamento, saúde e segurança pública, entre outras áreas.

Grande marco do Estado na cidade, a construção do Hospital Regional está na fase final. Com 16 mil m², o prédio da unidade de saúde será referência no atendimento de média e alta complexidade para todos os municípios da Costa Leste/Bolsão: Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Com mais de 123 mil habitantes (IBGE-2020), a cidade vem se transformando na gestão Reinaldo Azambuja. Vias importantes foram revitalizadas, como as avenidas Capitão Olinto Mancini e Clodoaldo Garcia.

"Antes, esta avenida [Clodoaldo Garcia] era só buraco, mas agora ficou maravilhoso. Se fosse assim em todo lugar, seria muito bom", afirmou o aposentado Francisco Paulo Teixeira, de 56 anos. O motorista aposentado Carlito Ramos da Silva, de 65 anos, conta que era muito difícil trafegar pela via. "Tinha muitos buracos mesmo, não havia movimento de carros igual hoje. Eu sempre passo por aqui e a diferença é muito grande", acrescentou.

Também nesta gestão, o asfalto que liga o aeroporto municipal ao núcleo industrial virou realidade e a obra do prédio da Unei, que se arrastou por anos, foi finalizada.

Na área da habitação, 1.578 moradias foram entregues. No setor educacional, reformas e ampliações de escolas estaduais melhoraram o dia a dia de 11 mil alunos e professores. Na segurança, viaturas entregues para as polícias e os bombeiros reforçaram o cuidado com as pessoas.