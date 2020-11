Governador Reinaldo Azambuja projeta eleição de 60 aliados para prefeituras

Reinaldo Azambuja chegando para votar - (Foto: Kisie Ainoã/Campo Grande News)

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), projeta que 60 candidatos a prefeito aliados ao governo serão eleitos. Na conta estão candidatos do próprio partido ou de siglas que tenha aliança política.

Um desses aliados é o atual prefeito de Campo Grande e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD).

O PSDB tem 57 candidaturas próprias no Estado, desses a expectativa é de que 40 sejam eleitos. Com a eleição de candidatos de partidos aliados o número de 60 candidatos seria alcançado. Caso a projeção se confirme, apenas 19 cidades do MS não teriam prefeitos aliados ao governador. Com informações com Campo Grande News.