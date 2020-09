Governador interino do Rio muda mais dois secretários

Cláudio Castro / Wilson Witzel - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), anunciou a troca de mais dois secretários. Com isso, chegam a seis o total de mudanças no primeiro escalão desde que Castro assumiu o comando do Executivo, após Wilson Witzel, do mesmo partido, ter sido afastado no fim de agosto por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As mudanças publicadas no Diário Oficial DO Estado desta quarta-feira, 16, são nas pastas de Ciência e Tecnologia e de Cidades, que serão chefiadas agora por quadros técnicos. Doutora em odontologia pela UFRJ, Maria Isabel de Castro de Souza assume a secretaria de Ciência e Tecnologia na vaga que era ocupada por Leonardo Rodrigues. O engenheiro Uruan Cintra de Andrade, por sua vez, vai chefiar a Secretaria de Cidades no lugar de Juarez Fialho, além de responder interinamente pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

Na segunda-feira, 14, Cláudio Castro havia trocado o comando da secretaria estadual de Polícia Civil, da Procuradoria-Geral, da Controladoria-Geral e do Gabinete de Segurança Institucional.