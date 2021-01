Governador em exercício Paulo Corrêa cumpre agenda em três municípios, onde vistoria e lança obras

O deputado Paulo Corrêa cumpre extensa agenda no interior do Estado - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em seu segundo dia como governador do Estado, o deputado Paulo Corrêa cumpre extensa agenda no interior do Estado. Ele inicia os trabalhos nesta quarta-feira (27) em Três Lagoas, onde participa às 8h da entrega de obras de saneamento no bairro Santa Luzia, e assina ordem de serviço para a execução de 19.388 metros de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações domiciliares de esgoto e autoriza licitação para a construção dois reservatórios.

Paulo Corrêa encerra agenda em Três Lagoas visitando a obra do Hospital Regional. O Hospital será uma unidade estratégica para o atendimento hospitalar na região do Bolsão, demandando um investimento de mais de R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do Governo do Estado e o restante do BNDES. Será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria e Três Lagoas.

Em Chapadão do Sul, aonde chega por volta das 10h30, Paulo Corrêa visita obra de construção do posto da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia MS-306, próximo ao aeroporto da cidade. Na sequência vistoria a obra de restauração funcional do pavimento de parte das avenidas Onze, Mato Grosso do Sul e Paraná. No final da manhã, o governador verifica o andamento da construção do Residencial Planalto 1, com 96 unidades habitacionais.

A tarde Paulo Corrêa estará em Bonito, onde por volta das 15h50 vistoria a obra de construção do quartel do Corpo de Bombeiro e logo em seguida visita onde será construído o Mini Anel e depois a favela na entrada da cidade. No final da tarde acompanha como está a execução do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia MS-382, no trecho Bonito-Serra da Bodoquena.

No início da noite, na Prefeitura, Paulo Corrêa se reúne com o prefeito Josmail Rodrigues e vereadores. Ali, o governador em exercício Paulo Corrêa autoriza a elaboração do projeto para obra de implantação e pavimentação da estrada vicinal conhecida como Rodovia do Turismo, e assina autorização para o início do processo licitatório para a implantação e pavimentação asfáltica de trechos da MS-345.