Gestão de sustentabilidade é defendida pelo candidato a prefeito Marcelo Bluma

O candidato Marcelo Bluma (PV) - (Foto: Luca Soares/Capivariando Fotografias)

Apostando em uma campanha diferente e investindo na sustentabilidade na gestão, o Partido Verde é um dos que disputam a administração da Capital. A frente da caminhada está o candidato, Marcelo Bluma. Nascido em Corumbá-MS, e reside em Campo Grande desde 1978, quando veio cursar o ensino médio no colégio Dom Bosco. Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, turma de 1985, dedicou-se a construção civil atuando na execução de obras residenciais e comerciais em todo o estado.

Em 2000 foi eleito vereador, permanecendo na Câmara de Vereadores até 2012, tendo cumprido três mandatos. Em 2010, formou-se em Direito pela Faculdade Estácio de Sá.

Ao concluir seu último mandato na Câmara Municipal da capital, Bluma retornou para a iniciativa privada, e trabalha diariamente, de segunda à sábado, em seu escritório particular no ramo de construção e locação de imóveis.

Em 2018 disputou o cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Nestas eleições, é o candidato do Partido Verde a prefeito de Campo Grande.

O candidato Marcelo Bluma em entrevista

Bluma fez uma visita na redação do Jornal A Crítica nesta manhã (19) e apresentou as suas propostas. O espaço está aberto para todos os candidatos à prefeitura que quiserem visitar a redação e apresentar os seus projetos.

Propostas

Entre as propostas defendidas pelo candidato, estão melhoria no transporte coletivo e mobilidade urbana. Esta é uma problema recorrente. "Retiraram a isenção do ISS então o preço subiu. Nossa meta é rever a concessão, fazer concessões por linhas, o que tornaria o processo mais barato e melhoraria os serviços. Queremos a tarifa de ônibus mais barata, mais carros com ar, mais veículos nas ruas e menos atrasos. Sustentabilidade é nosso ideal”, enfatizou ele.

Outro ponto citado pelo candidato foi a melhoria na saúde contratando mais profissionais como obstetras, ginecologistas e pediatras para as unidades de saúde, descentralizando os serviços e dando mais agildade no atendimento a população. Além disso no segmento, Bluma defende a valorização salarial do setor de saúde com melhores rendimentos aos trabalhadores e pagamento por insalubridade.

A reativação do comércio nas vias como a Júlio de Castilho, Eduardo Elias Zahran, entre outras também está nos planos do candidato. “Avenidas como a Júlio de Castilho, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, tem muita passagem de carros e pouca parada para estacionar. Isso esvaziou o comércio nas regiões. Minha meta é trabalhar neste processo de rebaixamento em calçadas com estacionamentos para recuperar espaços abandonados”, admitiu.

O candidato ainda quer mais investimentos na economia criativa na Capital. “Queremos ampliar os espaços da economia criativa, principalmente nos setores de gastronomia, cultura e lazer”, sinalizou.