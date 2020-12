Gerson Claro solicita resfriador de leite para assentamento de Sidrolândia

Gerson durante sessão remota da ALEMS - (Foto: Wagner Guimarães)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, está solicitando ao poder Executivo a aquisição de um resfriador de leite para atender produtores do Travessão do Carbina, no assentamento João Batista, em Sidrolândia.

O expediente, apresentado durante a última sessão virtual do ano, foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), André Nogueira Borges.

Conforme justificativa do deputado, os produtores vêm sofrendo para manter a produção de leite refrigerada e percorrer a distância da entrega.

“Com o resfriados, haverá local adequado para o acondicionamento da produção, evitando o perecimento do leite e possibilitando sua venda”, observou o parlamentar.

Ainda conforme Gerson Claro, o atendimento desta solicitação vai representar uma medida de fomento aos produtores da região, além facilitar a entrega do leite com reflexos em seu preço.

A solicitação chegou ao gabinete do deputado por meio do vereador Jean Nazareth.