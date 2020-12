Gerson Claro reivindica reforma de escolas em cinco municípios de MS

Gerson faz solicitações durante sessão remota - (Foto: Carlos Godoy)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), está solicitando ao poder Executivo a reforma completa de escolas em cinco municípios de Mato Grosso do Sul: Dois Irmãos do Buriti, Coxim, Costa Rica, Itaporã e Paranaíba.

As indicações, apresentadas hoje (16) durante sessão remota, foram encaminhadas ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.

Localizada na aldeia Água Azul, em Dois Irmãos, a escola estadual indígena Cacique Ndeti Reginaldo possui 103 alunos matriculados, além de uma equipe com aproximadamente 23 funcionários. Segundo o vereador Éder Aguiar, que encaminhou a solicitação, a reforma representaria mais conforto e segurança para todos que estudam e trabalham na unidade escolar.

Gerson Claro também solicitou melhorias para a escola estadual Silvio Ferreira, a mais antiga de Coxim. A atual estrutura necessita de reforma geral da parte elétrica, soluções para rachaduras e infiltração na laje, telhado apodrecido, infestação de pombos na quadra de esportes, muros sem coluna de sustentação, rede de esgoto e encanamento da cozinha.

“Segundo a diretora Raphaela Silveira, que nos encaminhou o pedido de reforma, a escola também necessita de um novo refeitório, troca do forro da entrada da unidade, construção da cobertura no portão, estacionamento na parte externa, e pintura geral”, resumiu o deputado.

Em Costa Rica, a reivindicação do parlamentar contempla melhorias na escola estadual Santos Dumont, que existe há 70 anos e é a mais antiga do município. Funciona atualmente em um prédio construído há 38 anos.

“A reforma precisa contemplar tanto o prédio quanto as calçadas do entorno da unidade. As paredes estão rachadas, pintura descascada, há goteiras no telhado e é urgente a construção de dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência”, detalhou Gerson Claro, que recebeu as reivindicações dos vereadores Artur Delgado Baird e Ronivaldo Garcia Cota, além do prefeito eleito da cidade, Delegado Cleverson.

O deputado também está solicitando ao Governo do Estado a reforma geral da escola Edson Bezerra, no município de Itaporã. Ela foi fundada em 1989 e atende cerca de 600 alunos da grande Cohab e aldeias Bororó e Jaguapiru.

A atual estrutura é antiga e necessita de reforma principalmente na parte hidráulica e elétrica, ampliação da sala de tecnologia, revitalização da quadra de esportes e a disponibilização de ao menos cinco aparelhos de ar condicionado. A solicitação chegou ao gabinete do deputado por meio do vereador Lindomar de Freitas e da diretora Elaine Cleia Marsura.

A reforma da escola estadual José Garcia Leal, em Paranaíba, também é foco dos pedidos de Gerson Claro ao governo do Estado. A unidade atende 1300 alunos, possui 17 salas de aula funcionando nos três períodos, e é a maior do município em número de alunos.

“Só que há muito tempo não passa por reformas”, observou o parlamentar em sua justificativa, destacando que as melhorias na escola atendem pedido do vereador Dollar.