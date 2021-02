Gerson Claro participa da entrega da obra na MS-223 em Costa Rica

A entrega aconteceu na manhã de hoje - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) participou nesta quarta-feira (10) da inauguração da obra de pavimentação de 61 km da rodovia MS-223, que liga Costa Rica a Figueirão.

Com investimento de R$ 99,9 milhões, a via entregue pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai ajudar no escoamento da produção, geração de empregos e desenvolvimento de toda a região.

“Além de ser um sonho antigo da população, esse novo trecho vai encurtar em 80 km o percurso até Campo Grande, integrando toda essa região, e nós participamos desse processo desde o começo”, afirmou o deputado.

O prefeito de Costa Rica, Delegado Cléverson, comemorou os investimentos e destacou a importância da parceria para o município.

Gerson acompanha governador em vistoria de obra

“Temos que agradecer pela inauguração desta obra, que além de encurtar caminhos, ajuda e muito no escoamento da produção”, afirmou.

MAIS INVESTIMENTOS

Após a inauguração da MS-223, Gerson Claro acompanhou o prefeito, o governador e o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) durante vistoria na obra de pavimentação e drenagem na rua Pintado, que já está com 66% do projeto concluído e tem um investimento do Estado de R$ 608,6 mil.

Estiveram ainda no residencial Flor do Cerrado, onde Reinaldo Azambuja reafirmou seu compromisso de realizar novos investimentos em habitação no município.