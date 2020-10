Gerson Claro destina recursos para parquinho em creche de Maracaju

O CIEI (Centro Integrado de Educação Infantil) Gregória Martins, no município de Maracaju, recebeu um parque infantil fruto de emenda do deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa.

O investimento, que totaliza R$ 30 mil, propiciou a aquisição de um parquinho completo para atender as crianças na faixa etária entre os 4 meses e os 4 anos de idade.

Segundo a diretora da unidade educacional, Vera Lia, além de proporcionar momentos de lazer, os equipamentos trabalham questões importantes como a coordenação motora, o equilíbrio e o desenvolvimento psicomotor.

“Já tínhamos um outro parque, mas este é o primeiro totalmente adequado para as crianças e que trabalha todas essas questões tão importantes para o aprendizado e desenvolvimento”, avaliou a diretora.

A creche, mais conhecida como Vó Gregória, fica no Loteamento Giazone Olegario de Lima. Atualmente, ela atende 206 crianças de toda a região e foi inaugurada em 2012.

Gerson Claro, autor da emenda, comemorou mais esta vitória para a educação de Maracaju.

“É um orgulho para o nosso mandato poder colaborar com o desenvolvimento e o aprendizado das crianças do município, uma área tão essencial para o crescimento social da cidade e de todo o nosso Estado”, destacou.

O pedido do parquinho para a creche Gregória Martins foi levado ao gabinete de Gerson Claro pelo vereador Toton Pradence.