Frente Parlamentar lança jogo que ensina a combater mosquito Aedes aegypti  

O jogo Neighbor Hero foi criado pelos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/IFMS)

Pensando em envolver os jovens nas intervenções públicas voltadas à área da Saúde, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika decidiu criar um game educativo. Na próxima sexta-feira (27), às 9h, acontece o lançamento desta ferramenta que promete ensinar a combater o mosquito Aedes aegypti.

“Estamos no Mês do Enfrentamento à Tríplice Epidemia e a Assembleia Legislativa, em pareceria com a Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz] e o IFMS [Instituto Federal de Mato Grosso do Sul], lança o jogo Neighbor Hero, que passa elementos reais de proteção e prevenção à dengue, chikungunya e zika. É uma abordagem voltada aos jovens, uma vez que palestras não são muito efetivas para este público”, destacou o coordenador da Frente, deputado Renato Câmara (MDB).

Conforme o professor do IFMS, Yuri Karan, a ideia é fazer do jogador um agente ativo do ambiente ao seu redor, sendo um dos responsáveis pela melhoria do bairro onde mora. “Na fase inicial, o jogador coleta itens recicláveis e os entrega ao centro de reciclagens, acabando com focos de dengue e contribuindo para o melhor uso dos recursos naturais. Com isso, o jogador estará trabalhando com o conceito de Saúde Única, ou seja, de que saúde animal, humana e ambiental estão interligadas”, afirmou.

Voltado para o público de 10 a 16 anos, o game possui vários personagens que levam os jogadores, a cada fase, derrotar inimigos e vencer obstáculos. O jogo deverá ser distribuído em laboratórios de informática das escolas estaduais e também em lojas digitais.

O público poderá acompanhar o lançamento, ao vivo, pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).