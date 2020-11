Frente faz lives para promover Mês de Enfretamento à Dengue, Chikungunya e Zika

O objetivo será discutir com os trabalhadores da saúde os desafios enfrentados no momento das pandemias. - (Foto: Arquivo/Assessoria Renato Câmara)

Durante o mês de novembro, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia (Dengue, Chikungunya e Zika) vai realizar uma série de transmissões ao vivo para discutir e acompanhar as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), Conselho Regional de Enfermagem (Coren/MS) e Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS) são as entidades que apóiam a campanha.

Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar

“Segundo o Boletim Epidemiológico Dengue, da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, publicado no último dia 28 de outubro, todas as cidades do Estado possuem alta incidência de casos de dengue, ou seja, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. A dengue é um problema recorrente na sociedade brasileira que precisa do envolvimento de todos para combatê-lo”, destacou o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Renato Câmara (MDB).

Antônio Vaz (Republicanos), Cabo Almi (PT), Capitão Contar (PSL), Coronel David (Sem Partido), Evander Vendramini (PP), Felipe Orro (PSDB), Gerson Claro (PP), Herculano Borges (SD), João Henrique (PL), Lidio Lopes (PATRI), Lucas de Lima (Solidariedade), Marçal Filho (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PTB), Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT) e Professor Rinaldo (PSDB) também fazem parte da Frente Parlamentar, criada pelo Ato da Mesa Diretora 14, de 13 de março de 2019.

Programação

Serão quatro lives, começando na próxima sexta-feira (5), às 19 horas, com a palestra de Kátia Cilene Alves Borges, Francisca Aparecida Rodrigues Lima Roque e Vagner Cleber de Almeida. O tema será “Práticas educativas inovadoras no controle de Aedes aegypti: experiências bem sucedidas”. O debate será coordenado por Antonio Pancracio de Souza. A transmissão poderá ser acessada por este link.

A segunda live acontecerá no dia 13, sob a coordenação do Fiocruz, Coren, CRF/MS e Secretaria de Estado de Saúde. O objetivo será discutir com os trabalhadores da saúde os desafios enfrentados no momento das pandemias.

O tema “Emergências em saúde na era da informação: uso racional das informações disponíveis” será abordado no dia 25, pelos palestrantes André Pereira Neto (coordenador do Laboratório Internet, Saúde e Sociedade/Fiocruz/ENSP) e Maria Elisa Andries dos Reis (coordenadora de Comunicação Social da Fiocruz).

O lançamento do jogo Neighbor Hero é o destaque da última live, que está marcada para o dia 27, às 9 horas. A ideia é envolver os jovens nas políticas públicas de conscientização e engajamento no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

O jogo digital foi idealizado pelo IFMS e Fiocruz. No primeiro módulo desenvolvido, o jogador se torna um agente transformador do seu bairro, enquanto realiza atividades de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti.