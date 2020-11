Frente ampla não é contra Bolsonaro, mas a favor do Brasil democrático, diz Doria

Na terceira agenda deste domingo, 15, o prefeito Bruno Covas foi até a casa do governador João Doria (PSDB), no Jardim Europa, e de lá eles caminharam juntos até o Colégio onde vota o chefe do executivo Paulista.

Depois de votar, Doria exaltou a formação de uma "Frente ampla" que visa 2022, mas disse que ela não será contra Bolsonaro, mas a favor do Brasil.

"Essa é uma eleição emblemática. Não quero dizer que seja nacionalizada, mas há certas figuras que escolheram seus candidatos. Vamos ver o resultado."

Doria disse, ainda, que "obviamente" Marta Suplicy tem lugar na Frente Ampla. E reiterou: "A frente ampla não é contra Bolsonaro, mas a favor de um novo Brasil democrático e que respeita as pessoas."