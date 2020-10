Forças Armadas vão atuar nas eleições de novembro

Desde 1994 a Justiça Eleitoral conta com o apoio logístico das Forças Armadas no dia da votação - (Foto: Marcos de Paula / Estadão)

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira,19, um decreto autorizando as Forças Armadas a atuarem nas eleições municipais de novembro. O ato atendeu a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde 1994 a Justiça Eleitoral conta com o apoio logístico das Forças Armadas no dia da votação. Segundo informações da Secretaria Geral da Presidência, os locais onde os militares permanecerão serão definidos em conjunto com o TSE. O planejamento é feito pelo Ministério da Defesa e pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. As eleições para prefeitos e vereadores, em todo o País, estão marcadas para o dia 15 de novembro. Se houver necessidade de segundo turno, os eleitores devem voltar às urnas em 29 de novembro.