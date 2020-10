Força Nacional apoiará Polícia Federal nas eleições em Caucaia (CE)

A Força Nacional dará apoio à Polícia Federal - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Federal (PF) nas eleições municipais em Caucaia, no Ceará. A autorização foi dada por meio de Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União com data desta quinta-feira, 29. Segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Caucaia tem mais de 222 mil eleitores.

A Força Nacional dará apoio à PF "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, pelo período de 33 (trinta e três) dias, de 30 de outubro a 1º de dezembro de 2020, a fim de garantir a inviolabilidade das urnas, o respeito à soberania popular e à livre escolha de prefeito e vereadores nas eleições de 2020, no Município de Caucaia, Estado do Ceará, mediante as atuações que se fizerem necessárias ao cumprimento desta finalidade".

Ainda de acordo com a Portaria, o emprego da Força ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública, sob coordenação da Polícia Federal. O prazo de 33 dias, estipulado inicialmente, poderá ser prorrogado se necessário e se houver solicitação.