FHC diz que, na pandemia, faltou o governo federal dar um caminho, um rumo

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - (Foto: Agência Brasil)

Defendendo a complementaridade do papel do poder público e privado em um país, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso destacou que a função do Estado é dar um rumo para a sociedade quando necessário. O ex-presidente citou o exemplo da pandemia de covid-19 e criticou rapidamente a postura do governo federal diante da crise.

"Na pandemia, ficou claro que as pessoas querem regra, querem saber o que pode e o que não pode. E cobra do Estado que o Estado não está sendo mais exigente. Muda o ministro da Saúde toda hora. Não pode. Falta um caminho, falta um rumo. Em que nós vamos nos apoiar, o que é certo ou errado nessa questão? A preeminência do setor público nesses momentos dramáticos acontece", disse, no 3º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública do CLP - Liderança Pública, que ocorre neste sábado (5) de forma virtual.

FHC também defendeu privatizações, agenda que foi significativa em seu governo. "Por que não permitir ao setor privado participar do produto nacional se houver regras? O Estado precisa socializar as oportunidades, não quer dizer monopolizar."