Felipe solicita proibição no corte do fornecimento de água em MS até 31 de abril

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em Sessão Ordinária realizada nesta quarta-feira (3) solicitando à Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) que seja estipulado novo prazo, até o dia 30 de abril de 2021, para não corte do fornecimento dos serviços de água e saneamento dos consumidores no Estado.

A proposição do deputado Felipe Orro visa atender solicitação de cidadãos de todo o Estado, que continuam sofrendo com impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus, necessitando de prazo maior para que não tenham interrompido o fornecimento deste bem essencial.

"A suspensão do corte no fornecimento de água já foi colocado em vigor no início da pandemia, em abril do ano passado, mas este prazo já decorreu, enquanto a grande maioria da população continua sofrendo com as consequências da pandemia da Covid-19", aponta Felipe Orro.

Felipe acrescenta que, em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad publicou decreto que prorrogou até o dia 17 de fevereiro a proibição do corte no fornecimento de água por parte da concessionária Águas Guariroba.

"Espero que a Sanesul acolha nossa proposição para que possamos garantir a todo o Estado que o fornecimento de água não seja suspenso nas casas dos consumidores neste momento delicado", finaliza Felipe Orro.

A indicação foi endereçada ao diretor-presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Júnior.