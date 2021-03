Felipe Orro solicita reparos na MS-306, que liga Costa Rica a Chapadão do Sul

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a recuperação da MS-306, rodovia que interliga os municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.

De acordo com o parlamentar, a reivindicação atende a pedido de lideranças e produtores rurais da região. "A MS-306 necessita de reparos, tendo em vista que a trafegabilidade na rodovia está comprometida. Além disso, as más condições de preservação da estrada impedem que o escoamento da produção na região seja executada de forma ágil. Sem falar, é claro, no risco de acidentes", pontua Felipe Orro.

A solicitação foi encaminhada ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e ao secretário estadual de infraestrutura, Eduardo Riedel.