Felipe Orro pede recurso para asfalto na rodovia MS-215, divisa com o Mato Grosso

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo para a pavimentação da MS-215, no trecho entre Pedro Gomes até o Rio do Peixe, localizado na divisa com o Estado de Mato Grosso. O pleito vem das autoridades locais, moradores e produtores rurais que reclamam sobre as condições desta rodovia. “Produtores alertam sobre a necessidade deste serviço e vamos dar atenção na pauta, principalmente por se tratar de uma via importante de escoamento da produção rural na divisa com o estado vizinho, além de fornecer acesso à região Norte do País”, disse o deputado.

De acordo com Felipe, já estão em andamento obras de construção de uma ponte de concreto na referida rodovia, bem como obras para a pavimentação no trecho da Serra do Amazilio, o que trará segurança e melhoras nas condições de trafegabilidade aos usuários e motoristas que seguem viagem até a divisa.

“É uma importante região que possui intensa produção baseada na pecuária, mas já há algum tempo, vem se desenvolvendo no cultivo de eucalipto, que abastece as de fábricas de celulose. Existem também muitas lavouras de soja, sendo de suma importância a pavimentação da MS-215 para facilitar o transporte de toda essa produção”, explicou o deputado.

Conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), obras de recuperação na região da Serra do Amazilio já foram realizadas, cerca de 39 km. Entretanto, o deputado pede a pavimentação de Pedro Gomes até a cidade de Alto Araguaia, na divisa do Estado, trecho com aproximadamente 120 quilômetros de extensão.

Felipe Orro encaminhou a solicitação de liberação dos recursos para as obras na MS-215 ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, bem como ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel.