Felipe Orro articula instalação de academia ao ar livre em Aquidauana - (Foto: Alems )

O deputado estadual Felipe Orro solicitou em indicação encaminhada ao governo do Estado, a implantação de uma academia ao ar livre para atender o Bairro Guanandy, de Aquidauana, com base no ofício nº 011/2020 da Câmara Municipal, de autoria do então vereador do município, Edinho Grance. “Queremos contribuir para a promoção da saúde da população com as práticas corporais, atividade física e modos de vida saudáveis”, disse Felipe.

Este polo com infraestrutura adequada com os equipamentos destinados aos exercícios físicos, atenderá aos pedidos de moradores do Guanandy, especialmente à população mais idosa que vivem na região, “eles [os idosos] argumentam sobre a falta de equipamentos que proporcionem o desempenho de atividades físicas, tão importantes para a exercitar o corpo e assim, manter uma boa qualidade de vida”, explica o deputado.

O pedido foi encaminhado ao gabinete do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, bem como ao diretor-presidente da (Fundesporte) Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Marcelo Ferreira Miranda, solicitando.