Felipe Orro aciona Bancada de MS solicitando recursos para pavimentação da MS-345

O deputado Felipe Orro - (Foto: Divulgação)

Em agenda realizada em Brasília (DF) com o senador Nelson Trad Filho (PSD), o deputado estadual Felipe Orro protocolou nesta terça-feira (08) ofício solicitando empenho de recursos a serem destinados para a pavimentação da MS-345, no trecho entre o distrito de Cipolândia e o município de Aquidauana.

Durante a agenda, Felipe Orro solicitou a intermediação do senador Nelson Trad Filho junto ao Governo Federal, bem como demais membros das bancadas de Mato Grosso do Sul no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para que priorizem a destinação de recursos a serem aplicados na pavimentação da estrada de acesso ao distrito de Cipolândia.

De acordo com o deputado estadual Felipe Orro, “a pavimentação deste trecho é uma demanda dos moradores de Cipolândia, dos pequenos e médios produtores da região, e também da comunidade indígena da Aldeia Limão Verde, situada no trajeto até o distrito. Para atender a essa reivindicação, acionei a bancada sul-mato-grossense no Senado Federal, através do senador Nelson Trad Filho, solicitando atenção especial à essa região produtiva e que merece ter uma infraestrutura viária melhor”, explica Felipe Orro.

O parlamentar se mostrou otimista com relação à articulação que se inicia para viabilizar recursos que permitam a pavimentação dos 67 quilômetros da MS-345 que ligam Cipolândia a Aquidauana.

“O senador Nelsinho é parceiro de nosso mandato e tem trabalho prestado por todo o Mato Grosso do Sul. Estaremos juntos nessa articulação para trazer, junto aos demais membros da Bancada Federal, esses recursos tão importantes para Aquidauana e região de Cipolândia”, finalizou Orro.