Famílias de Itaquiraí comemoram investimentos do Governo do Estado no município

Itaquiraí - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Entregando novas moradias e gerando empregos, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja está deixando sua marca no município de Itaquiraí. Desde que assumiu o primeiro mandato, em 2015, já foram investidos R$ 45 milhões, em obras e melhorias consideradas prioritárias, e que estão mudando a realidade da população.

Os investimentos em infraestrutura somam R$ 13 milhões e possibilitaram a recuperação de rodovias vicinais, a pavimentação asfáltica de vias urbanas, além da instalação do sistema de drenagem pluvial.

Para as obras em saneamento, que incluem ativação de poço tubular profundo, compra de equipamentos, execução de rede de distribuição de água e ligações domiciliares, foram destinados R$ 2,3 milhões.

Melhorias que são planejadas e executadas priorizando a qualidade de vida das famílias, algumas que nem mesmo casa própria tinham e hoje experimentam a realização de um sonho. Com cerca de E$ 13,8 milhões foram construídas 193 unidades habitacionais, entregues 71 lotes urbanizados, e outras 90 casas estão em fase de execução de obra e 55 lotes urbanizados em andamento.

Além disso, através do FCO e do Fadefe, o Governo do Estado viabilizou R$ 1,3 milhão em recursos para empreendimentos locais, que também receberam importantes incentivos fiscais, resultando em geração de novos empregos e mais renda.