Falta de manutenção em vias públicas impede “ir e vir” de populares na Capital

Moradores do Bairro Chácara das Mansões estão tendo que conviver com o descaso público por anos. Eles relatam que são impedidos de trafegar pelas ruas da localidade, por conta da falta de manutenção do poder público.

A reclamação foi encaminhada ao gabinete do deputado estadual Capitão Contar, que levou o problema ao plenário da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). O problema ocorre principalmente nas ruas Bom Retiro, Ariranha, Niquelândia, Saúde, Louveira e Rio Pequeno.

A indicação foi encaminhada para a Prefeitura de Campo Grande e Semadur (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).