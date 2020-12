Faça um tour virtual e confira como ficará o Parque dos Poderes

Parque dos Poderes - (Foto: Divulgação)

O Parque dos Poderes vai ser completamente revitalizado. Depois de quase 40 anos de existência, a reserva ecológica que abriga as sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário vai passar por uma reforma que beneficia toda a sociedade, dos servidores aos praticantes de esportes. Confira o tour virtual com detalhes das obras no vídeo abaixo.

A revitalização do Parque dos Poderes inclui o recapeamento de 110 mil m² de ruas, implantação de 4 quilômetros de pista de caminhada e corrida, 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, acessibilidade, paisagismo, 70 bancos de descanso, três estações de ginástica, reforma dos estacionamentos e instalação de 41 abrigos nos pontos de ônibus e de lixeiras, além da construção de um Centro de Apoio ao Usuário com banheiros masculinos, femininos e adaptado para pessoas com deficiência.