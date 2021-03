Executivo envia projeto para criar fundação de apoio à pesquisa e à Educação

Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) - (Foto: Reprodução)

Foi protocolado, nesta sexta-feira (5), o Projeto de Lei 48/2021 - que cria a Fundação de Apoio à Educação e à Pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundep/MS). A proposta encaminhada pelo Poder Executivo segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A finalidade da fundação é apoiar, incentivar e fomentar a formação dos profissionais de educação, assim como a educação científica e tecnológica dos estudantes da rede pública de ensino. A intenção é melhorar a qualidade da aprendizagem na educação básica, em consonância com as políticas definidas pela Secretária de Estado de Educação (SED).

Segundo o projeto de lei, a fundação será integrada à Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos e de interesse coletivo. A organização se dará por estatuto, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro em Campo Grande, vinculada à SED.