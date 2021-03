Evander Vendramini pede retomada de drives-thru para testes rápidos do coronavírus

O deputado estadual Evander Vendramini - ( Foto: Adriana Viana)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde pedindo a retomada de exames rápidos em pacientes com suspeita de COVID- 19 no sistema drive-thru nas cidades de Mato Grosso do Sul que possuam recursos para essa implementação. O documento foi protocolado nesta quarta-feira, 17, na sessão ordinária da Assembleia Legislativa.

O serviço drive-thru para exames RT PCR dura, em média, 20 minutos para ser realizado e é um dos mais eficientes para detecção do vírus em pacientes com suspeita. O objetivo é dar mais agilidade ao diagnóstico e garantir segurança à população, sem a necessidade do paciente descer do veículo.

“No sistema Drive-Thru, os agendamentos são feitos por um canal de atendimento e os resultados encaminhados via SMS. Esse dinamismo influencia diretamente para que não haja aglomeração de pessoas na hora de realizar os testes e torna a entrega dos resultados muito mais prática”, apontou o progressista.

Em função do atual cenário de enfrentamento da pandemia de covid-19, Evander avalia que seria prudente que os poderes executivos Estadual e municipais retomassem tal prática. “Infelizmente, com os altos índices de contaminação, superlotação dos hospitais e falta de leitos que testemunhamos no momento, estamos voltando à estaca zero. Por isso, precisamos aliar força, estratégia e conhecimento para enfrentar essa situação. Com apoio do Governo do Estado para implantação de testes rápidos nas cidades que comportam esse sistema, teremos uma chance maior de vencer esse vírus”, declarou.