Evander solicita inclusão de professores no grupo prioritário de vacinação contra Covid

Durante a sessão legislativa desta quarta-feira, 3, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) informou que encaminhará requerimento à Secretaria de Estado de Saúde solicitando a inclusão dos professores e demais servidores da educação que se encontram em atividade nas redes de ensino público e privado no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. O documento foi enviado hoje, 4.

Em sua justificativa, Evander enfatizou a necessidade da volta às aulas presenciais por acreditar haver prejuízo na qualidade do ensino das crianças e jovens em idade escolar. “Há aproximadamente dez meses as escolas estão fechadas em todo o Estado e tivemos que recorrer ao ensino a distância para que não se perdesse o ano letivo de 2020. Ocorre que esse método de ensino não alcançou resultados satisfatórios, gerando um impacto na educação”, argumentou.

“É claro que devemos respeitar a lista de prioridade, que coloca os profissionais de saúde, idosos e acamados em primeiro plano, mas precisamos que as aulas retornem de verdade, de forma presencial. Há um ano, nossos alunos fazem aula online; e nós sabemos que elas não prendem a atenção, principalmente dos alunos do ensino fundamental”, complementou.

O parlamentar lembra que a ausência das aulas presenciais, além de interferir na qualidade do ensino, também traz consequências negativas para a economia. “O pessoal do transporte de alunos, por exemplo, foi bastante afetado. É uma cadeia de situações que vem prejudicando a população”.

Para o progressista, é essencial a retomada das atividades presenciais para formação das novas gerações. No entanto, deve-se ter o cuidado com a saúde e segurança dos professores e outros servidores da educação. “É preciso a inclusão desses profissionais no grupo prioritário de vacinação, sobretudo, aqueles que atendem os mais vulneráveis, incluindo aqui as escolas rurais, ribeirinhas e indígenas”, destacou Evander.