Evander pede apoio do Governo para salvar escolas particulares de MS durante pandemia

Na sessão remota desta quinta-feira, 8, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a criação de uma linha de financiamento voltada a gerar capital de giro para as escolas particulares do estado de Mato Grosso do Sul. A medida visa diminuir o impacto econômico gerado pela covid-19.

O objetivo da indicação é garantir uma linha de crédito ofertada diretamente pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, com juros baixos, para que as unidades escolares possam ser adequadamente preparadas para o retorno das aulas, até que seja normalizado o fluxo de pagamentos das mensalidades escolares.

O parlamentar justificou seu pedido ao lembrar que, com as atividades presenciais paralisadas, os donos de escolas estão enfrentando problemas financeiros, haja vista que muitos pais tiraram seus filhos dessas escolas e outros até deixaram de honrar seus compromissos financeiros junto às instituições, o que prejudicou sobremaneira o fluxo de caixa das mantenedoras das escolas.

“Em função dessa pandemia, as escolas particulares passam por um momento muito difícil e, por conta disso, demitindo funcionários para dar contas dos compromissos ou até mesmo fechando suas portas. Por isso, estou fazendo esse apelo ao Governo do Estado para que estude a possibilidade de implantar uma linha de crédito e dê o suporte que estão necessitando”, pediu Evander.

Ainda durante a sessão, os deputados Herculano Borges (Solidariedade), Neno Razuk (PTB), Felipe Orro PSDB), Gerson Claro (PP) e o presidente da Casa de Leis, Paulo Correa (PSDB), se uniram ao deputado progressista para tentarem sensibilizar o Governo e Secretaria de Finanças na atenção às escolas particulares. Os parlamentares ressaltaram a necessidade de incluir no pedido creches e hoteizinhos, que também estão com dificuldades financeiras nesse momento.

“Recebo o apoio dos meus colegas parlamentares com muita satisfação e gratidão, pois isso vai reforçar o meu pedido junto ao governador Reinaldo Azambuja. Os donos de escolas estão desesperados. Querem manter seu negócio, manter a qualidade do ensino ofertado aos alunos e manter seus funcionários. Esse ano foi atípico, e a assinatura dos demais deputados vem reforçar ainda mais a minha solicitação”, destacou Evander.