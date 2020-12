EUA: McConnell vê 'progresso significativo' na busca por pacote de estímulos

Mitch McConnell - (Foto: Stefani Reynolds/EFE)

Líder da maioria do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell afirmou na noite desta terça-feira (15) que tem sido feito "progresso significativo" na busca por um acordo sobre um novo pacote de estímulos fiscais, diante do choque da Covid-19. Lideranças no Congresso americano realizaram reuniões na terça, em meio a meses de esforços em busca de mais ajuda à população americana. "Estou otimista de que podemos concluir um entendimento completo em breve", comentou McConnell . Líder democrata no Senado, Chuck Schumer disse que há trocas de ideias entre membros dos dois partidos e também afirmou que há progressos, considerando que pode haver acordo em breve. Fonte: Dow Jones Newswires.