Entre candidatos a prefeito e vereador, quase 20 candidaturas foram indeferidas em Campo Grande

As eleições acontecem no dia 15 - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Com as eleições marcadas para acontecer no próximo domingo (15), até o momento Campo Grande teve 18 candidatos indeferidos e 11 renúncias. Entre os indeferidos tem candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. Em relação as renúncias, apenas vereadores desistiram de concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande.

Se tratando de todo o Estado, dos 8.160 na disputa, 162 candidatos tiveram a sua candidatura indeferida e 152 renunciaram. Além das indeferidas e renúncias, quatro tiveram o pedido não reconhecido, dois cancelados e dois faleceram.

Nacional - Com a maior parte dos pedidos de registro de candidaturas julgados pela Justiça Eleitoral até o mês de outubro, mais de 10 mil postulantes ao cargo de vereador, prefeito e vice-prefeito em todo o Brasil tiveram a candidatura indeferida.

Se forem somados os falecimentos e as renúncias, o número de candidatos inaptos supera os 16,5 mil. A maior parte, no entanto, cerca de 10,6 mil casos, é formada por candidatos que não poderão concorrer porque não atenderam a algum requisito legal.

Os candidatos inaptos representam cerca de 2,9% do total de casos analisados, um percentual, por enquanto, menor que o registrado em 2016 (3,4%). O prazo final para a conclusão dos julgamentos termina nesta segunda. Mas 112 mil pedidos ainda aguardam parecer da Justiça Eleitoral.