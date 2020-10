Energia elétrica chega para 800 famílias de assentamentos em Goiás

Obras de energização em oito assentamentos de Flores de Goiás (GO) foram inauguradas hoje (6). A ação atenderá 800 famílias, com recursos do Programa de Universalização do Acesso à Energia do governo federal, com contrapartida da Distribuidora Enel Goiás.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos 2 anos foram investidos cerca de R$ 2 bilhões na eletrificação rural em todo o país e foi aprovado em setembro deste ano o orçamento para 2021, quando serão investidos mais R$ 1,1 bilhão para o atendimento a cerca de 10 mil famílias nas áreas rurais de todo o Brasil.

Foram construídos 233 quilômetros de novas redes e instalados 3.381 postes, em cerca de 8 meses.