Empresa antecipa cronograma e obras na Mato Grosso já agradam motoristas - (Foto: Saul Schramm)

Já tiveram início em Campo Grande as obras de revitalização da Avenida Mato Grosso. Quem passa pela via nesta quinta-feira (27), entre as ruas Alagoas e Espírito Santo, pode acompanhar a movimentação de máquinas no local. Pelo menos 20 operários trabalham no recapeamento.

Hoje serão recuperados 280 metros de asfalto, conforme estimativa dos trabalhadores. A empresa responsável pelo serviço, Equipe Engenharia, antecipou o cronograma de obras, previsto para iniciar na próxima semana. E ação já agrada motoristas e moradores da região.

Desde às 8h da manhã, o motorista de aplicativo Luiz Carlos, de 53 anos, observa o trabalho. Parado no canteiro central da Mato Grosso, ele diz que aprova o empreendimento. “Deixei meu carro para arrumar na oficina aqui perto. Enquanto espero fico aqui olhando. Tenho certeza que vai ficar boa. Isso aqui é muito melhor que um tapa-buracos”, afirmou.

Outro Luiz Carlos, esse de 69 anos, mora na Rua Pernambuco e também acompanha a recuperação da via. Da esquina da Mato Grosso com a Rua Alagoas, ele vê tudo com o olhar atento. “Vai dar mais segurança. Também vai distribuir o trânsito com Rua Antônio Maria Coelho, que aumentou por causa do recapeamento de lá. Vai melhorar muito”, disse.

A autorização para o início da obra foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 25 de agosto, nas vésperas do aniversário de Campo Grande. O anúncio foi feito feito em tom de comemoração. “A Avenida Mato Grosso é uma artéria importante da nossa cidade”, falou ele.

No valor de R$ 4,5 milhões, a revitalização terá custo de R$ 759 mil o quilômetro - valor 14% menor do que o previsto inicialmente, de R$ 883 mil. Serão reconstruídos quase seis quilômetros da via, nos trechos de ida e volta entre a Rua Calógeras e Avenida Ceará.

O projeto de reconstrução prevê a instalação de asfalto de qualidade e longa durabilidade, fatores que prometem dar mais segurança no trânsito de uma das vias mais movimentadas da cidade.

Campo Grande possui mais de 1,58 milhão de veículos de acordo com o IBGE. Considerada uma das principais vias, a Avenida Mato Grosso é usada como caminho de 36 mil veículos por dia.

Nesta quinta-feira (27), operários trabalham no trecho próximo a Rua Alagoas