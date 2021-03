Empoderamento e coragem para ir à luta são destaques em lançamento de programa para incentivar mulheres

A senadora da República (eleita pelo Mato Grosso do Sul) Soraya Thronicke. Atualmente é presidente do PSL Mulher e idealizadora do projeto Brasil Certo. - (Foto: Divulgação)

O empoderamento feminino e a disposição para enfrentar os desafios e fazer a diferença no ambiente e na sociedade deram o tom do lançamento oficial do programa Brasil Certo - Mulheres mudando o Brasil, uma iniciativa do PSL Mulher Nacional, presidido pela senadora Soraya Thronicke. O programa tem como objetivo inspirar mulheres de bem a construir soluções práticas e semear a cidadania responsável, construindo um futuro melhor a partir da solução de problemas de forma definitiva. O lançamento oficial aconteceu na noite desta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, através de videoconferência realizada em Dourados (MS), terra natal da senadora. Os eventos seguem no dia 9, em Caarapó, dia 22 em Cassilândia e Paranaíba.

Durante o evento, transmitido pelo YouTube, Soraya Thronicke recebeu as influenciadoras do agronegócio Camila Telles e Andressa Biata para um bate-papo sobre política, agronegócio e a necessidade do Brasil e do mundo em formar lideranças femininas, no debate “Da fazenda à defesa do agro nacional”. “Eu agradeço a confiança de vocês, que não são ligadas à política, mas que toparam participar para que pudéssemos de verdade inspirar mulheres a fazer algo diferente, a ter a coragem de dar a cara a tapa e dizer: aqui vocês serão abraçadas”, destacou a senadora.

Durante o evento, as convidadas contaram sua trajetória e compartilharam os desafios enfrentados e, principalmente, como agiram de forma corajosa para enfrentar as adversidades. Camila Telles, que ganhou as redes sociais ao defender o agro de forma direta e até mesmo polêmica, elogiou o programa e agradeceu pelo convite. “Este é um espaço muito importante para falar não somente sobre o agro, mas sobre a nossa trajetória e do nosso propósito, dando sempre a cara a tapa por algo que a gente acredita”, afirmou. “A nossa rotina é puxada, mas as mulheres conseguem fazer isso de botina ou de salto alto. Sempre dão conta!”, acrescentou.

“Muita gente pergunta por que a gente se expõe tanto, mas se não tivesse arriscado não estaríamos hoje conversando sobre um assunto tão importante”, afirmou Camila Telles, hoje proprietária de uma agência voltada à divulgação do agro.

Já a influenciadora e pecuarista Andressa Biata contou que usa as redes sociais para dividir a rotina e que ficou muito feliz e surpresa com o conteúdo do projeto. “Algumas palavras me chamaram muito a atenção, como por exemplo, a proposta de resolver problemas de forma definitiva. Estou muito feliz em estar aqui como parte integrante destas mulheres do agro. Não quero ensinar ninguém; quero inspirar através das redes sociais”, disse ela.

Ao final do evento, a senadora Soraya Thronicke destacou a coragem destas e de tantas mulheres brasileiras de se atirar e literalmente “abrir as porteiras” diante da necessidade de abrir novos caminhos. “Não tem outro jeito: se queremos um Brasil melhor, precisamos juntar pessoas e unir propósitos. É esta inspiração que quero levar hoje a todas as mulheres do Brasil”, afirmou. “Se você quer um Brasil melhor e quer fazer a diferença, seja bem-vinda ao Brasil Certo. É feito para você mulher, mas todos os homens são bem-vindos”, acrescentou.

Sobre o Brasil Certo

O projeto Brasil Certo – Mulheres Mudando o Brasil, encabeçado pela senadora douradense, tem abrangência nacional e será executado por meio de cursos e eventos digitais.

A senadora fez questão de lembrar que os eventos não serão direcionados somente para o agro. “Teremos expoentes femininos de todos os setores para conversar com mulheres do Brasil inteiro. Nossa proposta é incentivar estas mulheres e dizer que aqui tem espaço para você que quer fazer alguma coisa mas não sabe por onde começar.”

De acordo com a senadora, a ideia do projeto surgiu a partir da necessidade de semear a cidadania responsável e juntar pessoas que querem resolver os problemas de forma definitiva. “Saia da fila dos que só reclamam e comece a formar grupos para fazer o que é certo. Temos que juntar mulheres de bem e assumir a liderança na construção de um futuro melhor para nossos bairros, nossas cidades e nosso Brasil”, afirma a senadora.

Serão diversos eventos digitais realizados em todo o país, começando pelo Mato Grosso do Sul, terra natal da senadora. Além dos eventos online, com a participação de mulheres brasileiras de todas as regiões, o Brasil Certo também terá um aplicativo com a oferta de 50 cursos. A proposta é orientar as mulheres sobre como participar da política de forma responsável, defender seus direitos, fiscalizar recursos públicos, mobilizar a comunidade e se comunicar de forma eficaz nas redes sociais.