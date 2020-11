Emenda de Renato Câmara garante bicicletas elétricas para agentes de saúde de Anaurilândia

Deputado Renato Câmara (MDB) - (Foto: ALEMS)

O mandato municipalista do deputado estadual Renato Câmara (MDB) continua levando avanços e melhorias para diversas regiões do Estado. Desta vez o município beneficiado é Anaurilândia. O trabalho do deputado garantiu recentemente a aquisição de 15 bicicletas elétricas para atender os agentes comunitários de saúde e de endemias.

No total, foram investidos R$ 60 mil para a compra dos equipamentos. O recurso é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo mandato de Renato Câmara ao município de Anaurilândia e atende a uma reivindicação dos vereadores Fininho, Celsinho, Adão Dantas e Mara.

Conforme Renato Câmara, a compra das 15 novas bicicletas elétricas têm o objetivo de contribuir com o trabalho prevenção a doenças e promoção a saúde realizado pelos agentes comunitários. O parlamentar destacou que a destinação dos recursos para investimentos na saúde de Anaurilândia faz parte das ações permanentes do mandato na busca por melhorias e novas estruturas para os municípios de Mato Grosso do Sul.

"Estamos sempre trabalhando para levar melhorias aos municípios do nosso Estado e em Anaurilândia não é diferente. A saúde é um setor que demanda investimentos a todo momento, por isso, nossa satisfação em poder contribuir para melhorar a estrutura de atendimento à população nos municípios, principalmente neste momento de pandemia. Tenho a certeza de que esses recursos serão importantes instrumentos para salvar vidas”, disse o deputado.