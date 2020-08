Em videoconferência, TRE-MS promove reunião preparatória para as Eleições 2020

O Desembargador João Maria Lós - (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul vai realizar na quinta-feira (27) uma reunião que vai abordar assuntos como atos preparatórios para as eleições, atuação dos Juízes e Ministério Público, funcionamento do local de votação, apuração do resultado, plano de segurança, logística eleitoral , segurança das urnas eletrônicas, crimes eleitorais, entre outros.

Também participarão do encontro o Desembargador João Maria Lós, presidente do TRE-MS, o Desembargador Divoncir Schreiner Maran, Corregedor e Vice-Presidente do TRE-MS, além de Juízes Membros do TRE-MS.

A programação da manhã contará com palestra sobre AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) e AIME (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo), com o Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian. Em seguida será a vez da palestra "Registro de Candidaturas", a ser ministrada pelo Dr. José Jairo Gomes. Encerrando a primeira parte, será a apresentação da Dra. Denise Goulart Schlickmann, sobre "Arrecadação de Recursos e Prestação de Contas de Campanha”.

A tarde se inicia com a palestra "Representações Eleitorais", pelo Dr. Rodrigo López Zilio. Depois será a vez do tema "Desinformação nas Eleições 2020", com o Dr. Marcus Abreu de Magalhães e, encerrando o encontro, o Min. Carlos Bastide Horbach abordará "Eleições 2020 e a Pandemia da Covid-19".