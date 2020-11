Em live, Bolsonaro pede voto para filho Carlos e outros candidatos em capitais

Bolsonaro também pediu votos para a disputa de vereadores - (Foto: Gabriela Biló/Estadão)

No que chamou de "horário eleitoral gratuito" durante a sua tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar a candidatura do filho, Carlos Bolsonaro (Republicanos), para a vereador no Rio de Janeiro. Ele também renovou o apoio a Celso Russomanno (Republicanos) para a prefeitura de São Paulo e Marcelo Crivella (Republicanos), que concorre à reeleição na prefeitura do Rio de Janeiro.

Bolsonaro também pediu votos para a disputa de vereadores. Entre os candidatos citados, o presidente pediu apoio para Wal Bolsonaro, conhecida como Wal do Açaí, que concorre ao cargo de vereadora em Angra dos Reis. Na live, Bolsonaro voltou a negar que ela tenha sido sua "funcionária fantasma".

Em tom de crítica, o presidente também mencionou o uso de recursos do fundo partidário nas eleições. O chefe do Executivo destacou que quando foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador fez a campanha "na sola de sapato". "Fazer campanha como alguns fazem com fundaço partidário e com tempo de televisão aí é mole", declarou.