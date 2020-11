Em Florianópolis, Gean Loureiro lidera e pode se reeleger neste domingo

A disputa à prefeitura de Florianópolis pode ser decidida no primeiro turno, conforme pesquisa Ibope/NSC Comunicação divulgada no sábado. Na sondagem, o atual prefeito, Gean Loureiro (DEM), aparece com 57% das intenções de votos válidos. Em segundo, vem o professor Elson Pereira (PSOL) com 15%, que firmou uma ampla aliança de esquerda com o PT e com o PDT. O prefeito foi alvo de ataques após uma denúncia de estupro feita por uma ex-funcionária comissionada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.