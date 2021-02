Em entrevista ao Grupo Feitosa, presidente da Câmara de Maracaju prega aproximação com a populaç

O presidente da Câmara de Maracaju Robert Ziemann (PSDB)

Ao participar nesta terça-feira (23) do programa radiofônico Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, o presidente da Câmara de Vereadores de Maracaju, Robert Ziemann (PSDB), e o vereador Rener Barbosa (PSDB) fizeram um balanço do início dos trabalhos naquela Casa de Leis e dos desafios que terão ao longo dos próximos quatro anos. Os parlamentares que na oportunidade foram recebidos pelos diretores do Grupo Feitosa de Comunicação, jornalistas Enrico Feitosa e Luiz Carlos Feitosa, pregaram uma maior aproximação da Câmara com a população de Maracaju.

Segundo Robert Ziemann, em razão da pandemia, o maior desafio à frente da Casa de Leis está sendo preparar a estrutura interna para que a Câmara seja informatizada. "Há muitos anos enfrentamos uma defasagem na questão de equipamentos. Hoje, por exemplo, se for necessário que façamos uma sessão virtual, não tem como. Da mesma maneira, outro desafio neste início de mandato à frente da Câmara foi conseguir a reabertura do comércio no período noturno, pois o Ministério Público tinha ingressado com uma ação para fechar esses estabelecimentos devido ao avanço da Covid-19", relatou.

Ele explica que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores buscaram uma solução para o problema, que afetou a economia do município. "Uma das primeiras ações que fizemos na Casa de Leis, todos os 13 vereadores, foi solicitar ao Poder Executivo uma lei com benefício fiscal para as empresas que tiveram de fechar as portas à noite. Seja uma isenção do IPTU, do ISS ou do alvará de funcionamento para tentar amenizar a situação que eles passaram devido à pandemia", reforçou, lembrando que o principal problema do município é o desemprego.

"Tivemos o fechamento de três usinas aqui no município, mas, graças a Deus, o impacto disso no agronegócio local foi baixo, pois os nossos produtores rurais deram conta do recado. Por isso, o impacto foi maior para os empregados dessas usinas. Além disso, para agravar a situação, empresas menores tiveram de fechar as portas devido à pandemia. Por isso, precisamos criar mecanismo para a criação de emprego e renda para que possamos buscar investimentos, trazendo empresas maiores para o município", pontuou o presidente da Câmara de Maracaju.

Mais empregos

Robert Ziemann recorda que ainda há a questão do polo industrial e de serviços, que está há 10 anos impedido de expansão devido a uma ação na Justiça. "Isso está sendo discutido na Justiça e nós estamos tendo esse enfrentamento para buscar mecanismos para melhorar essa questão do desemprego agravada com a pandemia. Então, a nossa primeira ação na Casa de Leis foi abraçar o pleito dos comerciantes para a reabertura do comércio noturno e a reabertura das igrejas. Agora estamos tendo uma busca de tentar a reabertura das praças esportivas. São ações que a gente tem de ir além do discurso e, nesse sentido, nós ficamos felizes com o respaldo que o prefeito tem dado à Câmara. Tentamos buscar políticas públicas para atender as demandas da sociedade", garantiu.

Outra questão apontada por ele é a mudança do horário das sessões. "Isso era algo cobrado há muitos anos, pois elas eram realizadas às quartas-feiras às 8 horas, impedindo que os trabalhadores pudessem participar. Agora, já realizamos duas sessões noturnas e, em ambas, tivemos mais de 40 pessoas assistindo no plenário, obedecendo os protocolos de biossegurança. Hoje, limitamos a 45 pessoas no máximo no plenário para mitigar uma possível contaminação por Covid-19. Essa forte presença da população, mostra que a mudança do horário foi acertada", afirmou o parlamentar.

Ele ainda revela que está convidando os secretários municipais para que possam apresentar suas propostas e planejamentos, suas ações, o que está sendo feito e como a Casa de Leis pode contribuir. "Nesta semana, tivemos a primeira visita que foi da secretária municipal de Educação, que destacou essa interação entre o Executivo e Legislativo. Temos esse alinhamento com o prefeito, com o governador, que já fez duas visitas a Maracaju, mostrando que, quando temos essa interação entre os poderes, incluindo o Judiciário, pois a questão da liberação do comércio no período noturno e a reabertura das igrejas, teve esse envolvimento do Ministério Público juntamente com o Judiciário, podemos ajudar a população. Temos que levar as nossas cobranças e vamos fazer isso, mas sempre buscando resolver problemas e não criar mais", relatou.

Aproximação

O presidente Robert Ziemann reforça que deseja uma maior aproximação da população e uma das ações nesse sentido foi a criação das mídias sociais da Casa de Leis, levando o trabalho do legislativo para mais perto dos moradores da cidade. "Vamos criar a Câmara Itinerante, fazendo as sessões em áreas mais afastadas da cidade para que possamos estar mais próximos das pessoas. Também vamos criar canais de WhatsApp para que a população possa encaminhar suas reivindicações para serem entregues aos vereadores", adiantou.

Ele completa que pretende promover mais audiências públicas, que não eram feitas na gestão interior. "Isso vai ajudar a trazer as pessoas para mais perto da Casa de Leis. São 13 vereadores, incluindo os mais experientes e os mais novatos, que ajudaram a renovar o quadro de parlamentares. A população está mais participativa e a política do toma lá, dá cá está acabando, eles querem ver o trabalho dos vereadores e é isso que pretendo como presidente da Câmara de Vereadores", falou.

Sobre esportes, Robert Ziemann revelou que é desportista e cresceu jogando handebol e lutando judô. "Eu sei o quanto é importante a ligação de esporte e educação. Por isso, sou a favor do projeto do Maracaju Basquete Clube para que as crianças possam ter mais opções nessa área, vai ser muito importante para a nossa cidade. Além disso, o Governo do Estado entregou um centro de multiuso, com salas para projetos sociais, com acústica para shows, que já está mudando a perspectiva para o bairro e o entorno. Trata-se da região mais populosa da cidade e esse espaço mostra a preocupação do governador Reinaldo Azambuja com Maracaju. Não é só o ginásio, as escolas estaduais, das quatro, três já foram reformadas, um compromisso do Estado com a nossa cidade", lembrou.

O presidente da Câmara de Vereadores de Maracaju também falou da necessidade de se fazer um estudo de trânsito para acabar com o "achismo" existente atualmente na cidade. "Precisamos desse estudo técnico para dar respaldo na busca de parcerias com o Detran. Nos últimos quatro anos, conseguimos cinco semáforos para a cidade e estamos levantando outros pontos para receber o equipamento. Temos de buscar um estudo técnico para melhorar o trânsito, porém, é preciso lembrar que temos obras paradas há 12 anos. É necessário ter mais paciência para que possamos cobrar o Executivo para retomar essas obras, não será em dois meses que vamos conseguir isso", pontuou.

Bandeiras

Já o vereador Rener Barbosa lembra que está no primeiro mandato e algumas coisas ainda são novas para ele. "Apesar de estar há muito tempo no meio político, procuro sempre trabalhar em conjunto com os demais vereadores e com a Prefeitura e com os nossos deputados estaduais também, com o nosso governador Reinaldo Azambuja. Então, quando trabalhamos unidos em qualquer ação em prol da população, os problemas serão solucionados ou sanados mais rapidamente", destacou.

Ele recorda que, durante a campanha, defendeu algumas bandeiras com as quais deseja continuar atuando, que são a educação, a infraestrutura da cidade e a geração de emprego e renda. "Nesse sentido, tenho uma boa relação com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), que é amigo do presidente da Fiems, Sérgio Longen, e estamos trabalhando nessa questão de atrair empresas para o município para gerar mais empregos, que é o que a maioria das cidades precisam neste momento", afirmou.

O parlamentar ressalta que a intenção é atender essa demanda com o apoio dos demais vereadores e do governador Reinaldo Azambuja. "Com certeza, vamos ser um polo industrial e logístico do Estado, com a Rota Bioceânica que vai passar pelo nosso município, com a ferrovia que vem de Maringá (PR), vai passar por Maracaju e daqui até Porto Murtinho. Queremos trabalhar nesse sentido. Queremos preparar a cidade para terminar os nossos dias lá, preparar para as pessoas que virão e que desejar lá morar, queremos uma cidade cada vez melhor", projetou.