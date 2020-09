Em Curitiba, siglas adotam estratégias diferenciadas e reforço nos meios digitais

Maratonista Siria Costa, 43 anos - ( Foto: Francielly Hirata)

A campanha eleitoral que se inicia neste domingo, 27, será diferente de outros momentos. Mesmo com Curitiba passando para bandeira amarela, os partidos e candidatos optaram por estratégias diferenciadas, mas com o predomínio digital.

O Partido Novo terá o apoio da maratonista Siria Costa, 43 anos. Ela irá correr, a partir de segunda-feira, 28, 30 quilômetros diariamente em apoio à candidatura de João Guilherme, que, segundo ela, a incentivou a correr em 2006. "Fui tomando gosto até competir em provas de ultramaratona, com mais de 42,1 quilômetros", disse. Um dia antes, o partido organiza uma carreata pela cidade.

O candidato à reeleição, Rafael Greca (DEM), deve usar, segundo a assessoria, "todos veículos e plataformas existentes - permitidos pela legislação eleitoral e pelas regras sanitárias - para expor as conquistas de sua atual gestão e seus projetos futuros para Curitiba".

O PT irá formar comitês digitais em diferentes pontos da capital para que funcionem como multiplicadores das reuniões - com poucas pessoas - a serem realizadas pelo candidato Paulo Opuszka. Segundo a assessoria do partido, "serão realizados também eventos mistos com parte presencial e virtual, além da TV aberta, rádios, apostando na capilaridade da militância e movimentos".

O candidato do MDB, João Arruda, disse que fará sua campanha "da copa" de casa. "Tenho pouco tempo de TV e serei o candidato, dos partidos maiores, que menos vai gastar. Vou fazer minha campanha da copa da minha casa, pela internet, espaço que usamos para receber os amigos, onde converso com minha mulher e filhos", resumiu.

No domingo, Goura Nataraj (PDT) e sua candidata a vice, Ana Moro, da mesma legenda, farão um lançamento por meio de "live" (reunião virtual), às 19 horas. O candidato informa que também vai marcar o início da campanha pedalando, a partir das 6h, entre a nascente do Rio Belém em direção ao Rio Iguaçu, cruzando toda a cidade. "A campanha (está)focada em mídia digital, com vídeos, lives e eventos virtuais", informou a assessoria.

Já o PSTU, de Samara Garratini, utilizará não apenas as redes sociais, mas "material impresso para divulgar as propostas em áreas e nos turnos das fábricas", informou a legenda.

A candidata do Avante, Marisa Lobo, inicia a campanha com um culto na Igreja Batista e depois se reúne, segundo sua assessoria "com grupos de direita conservadora de Curitiba".