Em convenção, Rede, PV e PDT formalizam aliança em São José do Rio Preto

As três primeiras convenções em São José do Rio Preto (SP), realizadas na terça, 1º - ( Foto: O Estadão)

As três primeiras convenções em São José do Rio Preto (SP), realizadas na terça, 1º, formalizaram a aliança entre PDT, PV e Rede Sustentabilidade para concorrer à prefeitura. A chapa é formada pelo advogado Carlos de Arnaldo (PDT), para prefeito, com o empresário Lawrence Garcia (PV) na vice. O PTC abriu mão da candidatura própria no município e acertou uma aliança com o PSL, que deve lançar, em convenção marcada para o próximo dia 15, o empresário Marco Casale ao cargo de prefeito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.