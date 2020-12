Em 80 edições, newsletter “Ação ALEMS” supera marca de 2,5 milhões de cliques

Se cada clique fosse um torcedor, seriam necessárias 56 arenas com a capacidade do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, para comportar os acessos aos links da “Ação ALEMS”, newsletter da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Disparado semanalmente, o informativo atraiu mais de 2,5 milhões de cliques, ao longo de 80 edições, entre fevereiro de 2019 e novembro de 2020. Foram, em média, 188 cliques por hora, neste período. É como se nove em cada 10 sul-mato-grossenses tivessem clicado ao menos uma vez em algum link nele disponibilizado.

O número também equivale a mais que o triplo da população da capital, considerando o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de visualizações também surpreende. Foram mais de 1,5 milhões no período, o equivalente ao triplo da soma da população de Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e Bonito.

Assim como a Casa de Leis, newsletter da ALEMS modernizou-se e evoluiu. Ilustração: Luciana Ohira Kawassaki

Produzidas, editadas e enviadas pela Gerência de Relações Institucionais, da Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis, as publicações evidenciadas difundiram informações e aproximaram ainda mais o Poder Legislativo da população sul-mato-grossense.

“Nestes tempos em que a tecnologia tem assumido um protagonismo cada vez maior no nosso dia a dia, ferramentas simples e de grande alcance cumprem um papel importantíssimo ao informar a população das ações da Casa de Leis. Os números da newsletter da ALEMS, com 2,5 milhões de cliques apenas nesta legislatura, comprovam que temos lançado mão de uma estratégia positiva na missão de comunicar cidadãos e cidadãs com conteúdo legislativo”, pontou o presidente do Parlamento Estadual, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Dividida em duas seções, a “Ação ALEMS” reúne os principais acontecimentos da semana, por meio de links para acesso às publicações da Agência de Notícias, e a ação legislativa, que registra todos os projetos apresentados, discutidos e votados, sejam em primeira, segunda, discussão única ou redação final, incluindo eventuais análises de vetos do Poder Executivo.

“A newsletter é uma ferramenta de divulgação da atuação dos nossos 24 deputados estaduais e mais uma forma de garantir transparência às ações realizadas pelo Poder Legislativo, incentivando a interação da sociedade naquilo que é discutido e votado pelos seus representantes”, afirma o gerente de Relações Institucionais, Rodrigo Lucchesi Cordeiro, que completa “para montar o informativo semanal, nossa equipe realiza pesquisas, tanto no site [matérias e sistema legislativo], quanto no Diário Oficial da Casa de Leis”.

Receba as principais notícias da ALEMS de modo fácil e objetivo

Depois de montado, editado e finalizado, o material é enviado, por meio de uma plataforma específica e também pelo WhatsApp institucional da Assembleia Legislativa, para destinatários variados, como imprensa local, nacional, governos federal, estadual e municipal, estabelecimentos de ensino, sindicatos, federações, entidades diversas, bem como empresas privadas e prestadores de serviço, entre outros.

Como acessar

O informativo “Ação ALEMS” pode ser acessado diretamente do site da Casa de Leis, clicando na aba “Comunicação” e, na sequência, em “Newsletter”. Também é possível conferir pelo aplicativo “Assembleia Legislativa do MS”, disponível para download no Google Play Store e na Apple Store.

Para se cadastrar e receber gratuitamente o material, basta acessar o site institucional e preencher as informações solicitadas na parte inferior direita da página principal. Para finalizar, é necessário seguir as instruções de confirmação no e-mail escolhido. Inscreva-se clicando aqui.

Primeira edição da newsletter da Casa de Leis

Histórico

A primeira edição produzida foi disparada em 1º de junho de 2012, durante a 9ª Legislatura do Parlamento Estadual. Nessa época, o informativo era denominado “ALMS online”, e assim seguiu até 2014, mostrando as principais notícias semanais do Legislativo.

A partir de uma reformulação em seu formato, no início da 10ª Legislatura, em 2015, foi intitulado “Dito & Feito”, destacando, também, o resumo de toda ação parlamentar semanal e a relação de todos os projetos apresentados, discutidos e votados pelos deputados estaduais. Em março do ano seguinte, o material passou a se chamar “Atos & Fatos”, até ser batizado, em 2019, no início da 11ª Legislatura, de “Ação ALEMS”.