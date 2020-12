Em 2020 deputados apresentaram 316 projetos e mais de 9 mil proposições

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), apresentou na sessão ordinária de hoje (17), última do ano, os números do relatório anual de proposições dos deputados estaduais. No total, foram 316 projetos apresentados pelos parlamentares ao longo de 2020; e ainda 9.439 proposições, entre vetos, indicações, moções, requerimentos, emendas e ofícios.

Conforme o relatório, foram 235 projetos de lei, cinco projetos de resolução, 65 projetos de decreto legislativo, oito projetos de lei complementar e três projetos de emenda constitucional. Desses, um total de 104 continuam em tramitação.

Foram realizadas 124 sessões, 196 diários legislativos foram publicados e 429 votações foram realizadas em plenário. O relatório diz respeito ao período de 3 de fevereiro de 2020 a 16 de dezembro de 2020. A Casa de Leis fez adaptações ao longo do ano para manter as atividades em funcionamento, mesmo com as restrições para evitar a propagação do coronavírus.

As sessões passaram e ser realizadas remotamente e a Casa de Leis se manteve fechada para o recebimento de público externo, mas a população pôde acompanhar os trabalhos nas redes sociais oficiais da Assembleia Legislativa, pois todas as sessões foram transmitidas ao vivo.

“Agradecemos a todos os servidores, aos parlamentares, que somaram esforços para que os trabalhos da Assembleia Legislativa continuassem com a mesma excelência mesmo diante todas as dificuldades deste ano. A expectativa para 2021 é de que seja um ano muito bom para toda a população de Mato Grosso do Sul”, afirmou o presidente da Casa.