Eloisa Castro é escolhia pra ser vice-prefeita em pré-candidatura do PT em Campo Grande

Eloisa Castro Berro - (Foto: Reprodução)

O diretório municipal do PT em Campo Grande escolheu ex-secretária de Assistência Social na gestão do Zeca do PT, Eloisa Castro Berro para ser pré-candidata a vice-prefeita do município. As informações são do Midiamax.

A decisão foi tomada em reunião realizada na tarde de hoje (22). Além dela, a ala do partido, o PT da Base, também tinha indicado o advogado Flávio Moura, filho do deputado estadual Cabo Almi.

Eloisa formará chapa com Pedro Kemp, pré-candidato a prefeito escolhido pelo partido.

O PT agendou para o dia 5 de setembro uma convenção onde a candidatura será oficializada. Antes disso, no próximo dia 25, haverá lançamento de programa de Governo, com a presença virtual da ex-presidente da República, Dilma Rousseff e do ex-senador Aloizio Mercadante.