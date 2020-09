Eletricitários paralisam atividades contra descaso de terceirizada da Energisa - (Foto: Divulgação)

Eletricitários vão parar as atividades por duas horas nesta segunda-feira (21), o Sinergia-MS realiza protestos contra a empresa Energy, que presta serviços para a Energisa/MS. Em Ponta Porã e Naviraí, os atos começam às 7h.

Segundo o sindicato, a ausência de diálogo demonstra a falta de respeito da empresa com a categoria e com os dirigentes sindicais. Cerca de 80 funcionários seguem trabalhando sem acordo há 90 dias. Desde julho, o sindicato tenta fazer um acordo coletivo de trabalho com a empresa. Foi realizada uma reunião com os representantes da Energy e a minuta do acordo foi enviada para a empresa.

“Eles responderam essa minuta bem aquém daquilo que a categoria espera. Na última quarta-feira, estava marcada uma nova reunião via zoom com a diretoria da empresa para conversar a respeito do acordo coletivo e simplesmente eles não apareceram e não deram satisfação”, explica o diretor do Sinergia-MS, Francisco Ferreira.

Os protestos aconteceram em Ponta Porã e Naviraí

O objetivo do protesto é chamar a atenção da empresa e retomar as negociações. “O sindicato quer negociar, buscar melhores condições de trabalho para esses eletricitários terceirizados. A empresa precisa respeitar os trabalhadores e a entidade sindical”, acrescenta o diretor do Sinergia-MS.

“Os trabalhadores estão insatisfeitos, estão sem a produção do STC [corte e religação], não recebem holerite para saber se estão recebendo hora extra, a empresa atrasa salário, o ticket está abaixo da média. Todas as condições de trabalho estão abaixo das que são praticadas pelas prestadoras do nosso estado”, esclarece Francisco.

A Energy é contratada pela Energisa/MS para executar serviços de construção e manutenção de redes e linhas elétricas e serviços técnico-comerciais (STC).

Outro lado - Por meio de nota, a Energisa afirma que a paralisação não comprometeu o atendimento realizado aos clientes pela concessionária, pois acionou seu plano de contingência para continuidade dos serviços. A Energisa explica ainda que por se tratar de uma empresa terceirizada, as negociações acontecem de forma independente.

*Matéria atualizada às 10h para o acréscimo de informações.