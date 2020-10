"Pretendo olhar as minorias", destaca o candidato a prefeitura, Dagoberto Nogueira

O candidato Dagoberto Nogueira (PDT) - (Foto: Divulgação)

Com 12 pontos pautados em sua proposta de governo, e candidato a prefeitura de Campo Grande, Dagoberto Nogueira (PDT) abrange questões como educação, saúde, cultura, transporte, infraestrutura, minorias, segurança pública, agricultura, mulheres, esporte, meio ambiente e turismo.

Um dos destaques de Dagoberto é dar destaque as minorias. “Se considerarmos os três últimos anos a nível nacional e os último quatro anos a nível municipal, é possível constatar que as políticas públicas para as minorias sofreram um retrocesso. Neste sentido, além de fazer cumprir as leis existentes, o projeto é avançar nas política públicas, seja na forma de garantir direitos já existentes, seja para ampliar ou ainda, seja para reparar dívidas históricas”, afirma.

Ainda segundo Dagoberto, é necessário se atentar a infraestrutura de Campo Grande. “Conceber projetos de infraestrutura de uma capital é um desafio e exige, além de tudo ter a ousadia de desenvolver projetos em duas grandes perspectivas: uma série de solucionar certos gargalos que depende de vontade política, a outra é desenvolver projeto futurísticos”, destaca.

O plano aponta para a valorização e a qualificação do professor, parceria com universidades pública para avaliação seriada para ingresso na universidade, além da inclusão da capoeira como disciplina. Atendimento médico familiar com equipe multiprofissional para atendimento em casa e valorização dos profissionais de saúde.

De forma democrática, o Jornal A Crítica está fazendo uma rodada com as propostas dos 15 candidatos que estão na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.