Eleições municipais: confira as orientações do TSE para os eleitores no dia 15

No próximo dia 15 de novembro, domingo, é dia de eleições municipais, para escolha de prefeito e vereadores a exercerem mandatos de 2021 a 2024. Entre as novas orientações, considerando a necessidade de evitar a propagação do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta aos eleitores que usem máscaras e que levem suas próprias canetas para assinatura do caderno de presença. De acordo com o TSE, todas as zonas eleitorais vão disponibilizar álcool em gel para a higienização das mãos.

A orientação também é de que, se o eleitor tiver febre, sintomas respiratórios ou se contraiu a doença nos 14 dias que antecedem as eleições, não compareça ao local de votação e fique em isolamento.

Caso o eleitor não esteja no seu domicílio eleitoral no dia 15 de novembro não precisa justificar a ausência presencialmente, mas sim no prazo de 60 dias, podendo ser registrada a justificativa nos cartórios eleitorais ou no aplicativo e-Título.

O horário das eleições foi estendido. Antes começava 8h, mas nas eleições do próximo dia 15 começará às 7h, sendo que o horário das 7h às 10h é reservado preferencialmente para idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

Há ainda aquelas regras que servem para todas as eleições tradicionalmente, como não se esquecer de anotar os números dos seus candidatos, confirmar o local exato de votação, pois podem ocorrer mudanças, não usar celular na cabina de votação, e levar documentação oficial com foto.

