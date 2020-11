Saúde alerta sobre cuidados de biossegurança durante votação

Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras - (Foto: Antônio Augusto/Ascom/TSE)

O Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, recomenda que a população fique vigilante e não "baixe aguarda" para a pandemia de coronavírus no próximo domingo (15), durante o primeiro turno das eleições 2020.

“Temos que estar bastante vigilantes e seguir todas as regras de biossegurança”, frisa Geraldo Resende. “Podemos apresentar nos próximos dias aumento de casos e internações", alerta o secretário de Saúde.

Nesta semana, dados epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontaram que os casos positivos de Covid-19 voltaram a crescer em Mato Grosso do Sul. Até ontem (13) eram 87.081 casos confirmados da doença e 1.683 mortes.

Para evitar novos contágios durante as eleições municipais, a Justiça Eleitoral elaborou cartilha com dicas aos eleitores. Usar máscara, levar a própria caneta e, se possível, não estar acompanhado de crianças estão entre as recomendações.

Todos os cuidados podem ser conferidos no site da Justiça Eleitoral. Veja aqui .

“As recomendações de prevenção à Covid-19 são para que as pessoas sigam todas as medidas de biossegurança previstas: use máscara na posição correta, tapando boca e nariz; evite contato pessoal; mantenha o espaçamento social de pelo menos 1,5 metro; e faça a higienização das mãos com álcool em gel”, reforça o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da SES, Karyston Adriel Machado da Costa.