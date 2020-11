Eleições 2020: Saiba pagar a multa por não ter justificado o voto em eleições passadas

O eleitor conferir se tem alguma multa a ser paga por não votar sem apresentar justificativa pelo site do TSE - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As eleições municipais acontecem amanhã (15), e muitos eleitores ainda não sabem como quitar as dívidas com a Justiça Eleitoral. Um dos motivos para justificar o voto é estar fora do domicilio eleitoral durante a eleição.

Em caso de ausência na votação, o eleitor tem 60 dias para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral.

O eleitor conferir se tem alguma multa a ser paga por não votar sem apresentar justificativa pelo site do TSE. Basta preencher o formulário com as informações corretas (nome completo, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai) e marcar a opção “Não sou um robô”.

Ao clicar em próximo, caso tenha algum débito com a Justiça Eleitoral, o cidadão pode emitir um boleto para pagar a multa. Para quitar a multa, basta emitir o boleto e pagá-lo. Ainda é necessário esperar o pagamento ser identificado pela Justiça Eleitoral e registrado na zona eleitoral onde está inscrito. Só então a regularização com relação à multa será confirmada.

No caso de a autoridade eleitoral determinar que o valor da multa, no caso específico, seja maior do que o emitido pelo boleto, a unidade eleitoral deve emitir um novo boleto com o valor a mais. O valor da multa é de R$3,50 por turno perdido.