Eleições 2020: mais de 660 mil eleitores justificam ausência por meio do e-Título

Mais de 660 mil eleitores justificam ausência por meio do e-Título - ( Foto: Estadão )

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 667.714 eleitores justificaram ausência na votação por meio do e-Título até as 17h05 deste domingo (29).

"De modo geral, o aplicativo funcionou adequadamente e sem instabilidade", disse a corte eleitoral. Em caso de dificuldades no uso do aplicativo, o tribunal tem recomendado que os eleitores atualizem a versão do aplicativo.

No dia da votação, a justificativa de ausência para quem está fora do domicílio eleitoral só é permitida pelo e-Título (há verificação por georreferenciamento) ou presencialmente em qualquer seção eleitoral. O site de justificativa não funciona no dia da votação, somente a partir desta segunda (30).

Quem faltar à votação por qualquer motivo tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.