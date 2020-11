Eleição: Pesquisas apontam Marquinhos Trad na liderança com mais de 45%

O candidato Marquinhos Trad (PSD)

O candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD) lidera na disputa eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande com 48% das intenções de voto, segundo o levantamento do Ibope divulgado ontem (11). Promotor Harfouche (Avante) aparece com 10%, enquanto Pedro Kemp (PT) e Vinicius Siqueira (PSL) têm 5% das intenções de voto cada um. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

A candidata Delegada Sidnéia Tobias (Podemos) soma 4%. João Henrique (PL), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Cris Duarte (Psol), Esacheu Nascimento (PP) e Marcio Fernandes (MDB) registraram 2% cada um. Aparecem com 1% das intenções de voto: Dagoberto (PDT), Guto Scarpanti (Novo), Marcelo Bluma (PV) e Paulo Matos (PSC). O candidato Thiago Assad (PCO) pontuou menos de 1%.

Brancos e nulos somam 9%. Já 5% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.

Outra pesquisa divulgada nesta manhã (12) pelo Ranking Comunicação e Pesquisa, indicou o atual prefeito na preferência dos eleitores. Segundo a pesquisa estimulada para saber a intenção de votos para prefeito de Campo Grande, Trad apareceu com 46,14%. Márcio Fernandes veio na sequência com 9,21% e Dagoberto com 7%.

Promotor Harfouche (6,07%), Vinicius Siqueira (5%), Delegada Sidnéia (4,07%), Pedro Kemp (3%), Marcelo Migliolli (1,86%), Cris Duarte (1,14%), Marcelo Bluma (1,07%), João Henrique Catan (1%), Paulo Matos (0,93%), Esacheu Nascimento (0,86%), Guto Scarpanti (0,50%) e Tiago Assad (0,21%) vieram em seguida.

A pesquisa do Ranking Comunicação e Pesquisa foi realizada com 1.400 eleitores, entre os dias 9 e 10 de novembro com o registro de MS-01067/2020.